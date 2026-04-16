TTXVN đồng hành cùng các địa phương triển khai hiệu quả chính quyền hai cấp

Ngày 16/4, Đảng ủy 3 xã Bình Ninh, Mỹ An Hưng và Thanh Hưng của tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với Trung tâm thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đông đảo người dân, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương ở Đồng Tháp.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, đại diện các đơn vị báo chí trực thuộc TTXVN cùng lãnh đạo các xã Bình Ninh, Mỹ An Hưng và Thanh Hưng.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Ninh Trần Hoàng Nhật Nam cho biết việc ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với Trung tâm thông tin TTXVN khu vực phía Nam sẽ góp phần giúp cho địa phương kêu gọi đầu tư để khai thác tiềm năng kinh tế cùng những đặc thù và lợi thế về kinh tế đa dạng như mô hình sản xuất dừa hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP; phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp...

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ An Hưng Nguyễn Minh Phú chia sẻ: Đây là hoạt động ý nghĩa trong việc góp phần thông tin tuyên truyền, tạo dựng và quảng bá hình ảnh của địa phương cùng những thế mạnh của địa phương giúp xã Mỹ An Hưng hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thanh Hưng Thân Văn Kỳ mong muốn thông qua lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông sẽ góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa phương, đặc biệt thế mạnh là cây sầu riêng và dịch vụ thương mại; đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền trên các kênh thông tin chính thống mà TTXVN đang thực hiện.

Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam Nguyễn Quốc Tuấn nêu rõ TTXVN tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phản ánh thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Trọng tâm hợp tác là tuyên truyền toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các xã; phản ánh nỗ lực đổi mới trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện các mục tiêu phát triển chung của Đồng Tháp.

Các bên phối hợp quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong nông nghiệp, công nghệ cao, thương mại-dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch xanh; giới thiệu sản phẩm OCOP, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Việc ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác với các xã Bình Ninh,Mỹ An Hưng và Thanh Hưng của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của TTXVN trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Việc này góp phần cùng các địa phương triển khai hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, lan tỏa hình ảnh chính quyền năng động, người dân tích cực, mở rộng hiệu quả quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững./.

