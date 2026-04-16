Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 412/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thi đua, khen thưởng.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 09/2026/QH16 ngày 7/4/2026 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các bộ, ngành, địa phương và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ

Tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo chức năng trong các bộ, ngành

Về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trung ương khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của các bộ, ngành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, các bộ, ngành khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trước ngày 5/5/2026.

Các bộ: Nội vụ, Tư pháp tổng hợp, xây dựng kế hoạch, đôn đốc, thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Về việc rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành: Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/4/2026.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, Bộ Nội vụ chủ trì, đề xuất sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chậm nhất trước ngày 5/5/2026.

Tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm."

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổng kết việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với lộ trình, yêu cầu của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời, chủ động thực hiện phân cấp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mộ Đức, Quảng Ngãi giải quyết hồ sơ cho hàng chục người dân mỗi ngày. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành trong quý 2/2026.

Chuẩn bị các nội dung sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/5/2026.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Về lĩnh vực công chức, công vụ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2026.

Đối với lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2026-2030) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2026./.