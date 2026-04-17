Đến hết tháng 3/2026: Cả nước có hơn 21,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Theo thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ IV (mở rộng) diễn ra ngày 15/4/2026, tại Hà Nội của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt khoảng 21,66 triệu người, tăng 15,04% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng đạt 45,39% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 17,2 triệu người, tăng 11,95%, tương đương 36,04% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 97,06 triệu người, tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, đưa tỷ lệ bao phủ đạt 94,84% dân số./.