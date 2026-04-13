Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí.

Chiều 13/4/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030./.

Chuyển giao và tiếp nhận 5 tổ chức đảng về Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc chuyển giao, tiếp nhận 5 đảng bộ là sự tiếp tục thực hiện chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Trung ương.