Thông báo kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

Chiều 15/4, tại Tỉnh ủy Vĩnh Long, Đoàn kiểm tra, giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông báo kết luận giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đợt 1) và triển khai kế hoạch kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát đã thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát (đợt 1) của 22 đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 40 cấp ủy Đảng trực thuộc Trung ương; đồng thời triển khai kế hoạch triển khai kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Báo cáo của Đoàn cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, kịp thời và đạt được một số kết quả bước đầu. Việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, tỷ lệ đảng viên tham gia cao, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết được triển khai tương đối toàn diện, bước đầu đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ số, sử dụng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin chính thống.

Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động xác định rõ 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đồng thời chỉ đạo xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, đề án để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, cập nhật, bổ sung chương trình phù hợp với yêu cầu mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đồng bộ, đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Trung ương.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thông qua Kế hoạch kiểm tra đợt 2, tập trung vào các nội dung: việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2025 và việc thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 23 cho biết các nội dung trong kế hoạch kiểm tra đợt 2 rất rộng, bao quát nhiều lĩnh vực và có yêu cầu cao hơn so với đợt 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cần quan tâm chỉ đạo, bám sát nội dung đề cương để chuẩn bị tốt các báo cáo và phối hợp với Đoàn để đảm bảo cuộc kiểm tra chất lượng, đúng tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiêm túc khắc phục sớm các vấn đề được Đoàn kiểm tra chỉ ra qua giám sát đợt 1 và phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 tại tỉnh trong thời gian tới./.

