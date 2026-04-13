Khát vọng phát triển sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh thực tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 2 quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo ra chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị và lan tỏa thành động lực phát triển trong toàn xã hội.

Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 36.323 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với gần 2,2 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu./.