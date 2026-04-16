Việt Nam-Gruzia thúc đẩy hợp tác nghị viện tại Đại hội đồng IPU-152

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 16/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Quốc hội Gruzia S. Papuashvili.

Tại cuộc gặp, bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực và thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 192 triệu USD, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa để khai thác cũng như thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực đang phát huy hiệu quả hoặc mỗi bên có tiềm năng và thế mạnh như giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, thể dục-thể thao, logistics và vận tải, nhất là vận tải đường sắt.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội hai nước, đẩy mạnh trao đổi các chủ trương, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các văn kiện, thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước.

Đồng thời, hai nước cũng xem xét, tăng cường trao đổi đoàn giữa các bộ, ngành, địa phương và cấp cao trên tất cả các kênh, trong đó có kênh giao lưu nhân dân; các sinh viên Việt Nam từng học tập tại Gruzia đóng vai trò nòng cốt, qua đó góp phần vào việc phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Gruzia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Gruzia Shalva Papuashvili. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Gruzia S. Papuashvili chúc mừng Việt Nam vừa tiến hành thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm cao bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI; mong muốn Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó có hợp tác tại IPU, tiến hành trao đổi thường xuyên qua kênh nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ.

Ông Papuashivili vui mừng thông tin về những bước phát triển mới của đất nước Gruzia, đồng thời cho biết Gruzia sẽ tổ chức một hội nghị chung trong khuôn khổ các hoạt động của Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hợp tác Kinh tế khu vực biển Đen (PABSEC); trân trọng mời Quốc hội Việt Nam tham dự, tiếp tục có các đóng góp thúc đẩy kết nối AIPA và PABSEC.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, cùng thúc đẩy sớm thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Gruzia; đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, hai Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời nhau sang thăm mỗi nước nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội lên tầm cao mới./.

