Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năng động Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn 1 thập kỷ hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhân dịp này, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước:

- Trước hết, Đại sứ có thể chia sẻ ý nghĩa chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn 1 thập kỷ Việt Nam-Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Ấn Độ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972 và nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016.

Chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một sự kiện quan trọng đối với cả hai nước. Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm này; sự hiện diện của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Ấn Độ và các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, vốn đã rất mạnh mẽ và năng động. Ấn Độ nồng nhiệt chào đón Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đối với quan hệ Ấn Độ-Việt Nam, có thể nói "bầu trời không phải là giới hạn." Đây là một mối quan hệ năng động, hướng tới tương lai và có tầm nhìn dài hạn. Tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Đã đến lúc chúng ta chung tay chuyển đổi những giá trị chung này thành kết quả cụ thể. Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả khi các nhà lãnh đạo hai bên gặp nhau tại Delhi.

Sáng 31/7/2024, tại thủ đô New Delhi, các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

- Nhìn lại chặng đường hơn 5 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt là 10 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Đại sứ thấy ấn tượng và tự hào nhất với những thành tựu hợp tác nào?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Ấn Độ và Việt Nam là hai nền văn minh có quan hệ lâu đời từ hàng nghìn năm trước. Hai nước đã trao đổi tư tưởng, văn hóa, và sống một cách hòa bình. Phật giáo là cây cầu linh thiêng kết nối nhân dân hai nước với nhau.

Thực tế, đây là mối quan hệ nhiều khía cạnh. Ấn Độ có mối quan hệ đối tác năng động với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đây là mối quan hệ đối tác hướng tới tương lai, dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tôi xin đưa ra vài ví dụ:

Về quan hệ chính trị, lãnh đạo hai nước đã gặp nhau hơn 25 lần kể từ năm 2016, điều này phản ánh rất nhiều về điểm tương đồng trong lợi ích chiến lược cũng như thiện chí giữa hai nước.

Thương mại hai nước đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, và tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều hơn thế nữa.

Về kết nối, mới chỉ vài năm trước chúng ta không có chuyến bay thẳng nào, bây giờ có gần 90 chuyến bay mỗi tuần giữa Ấn Độ và Việt Nam. Đây chính là hệ số nhân thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và thương mại. Mới năm ngoái thôi, tôi được biết có gần 900.000 lượt du khách qua lại giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Về quốc phòng và an ninh, hai bên trao đổi ở tất cả các cấp, tiêu biểu như VINBAX - Hoạt động diễn tập về gìn giữ hòa bình ở Liên hợp quốc giữa hai nước.

Về giao lưu nhân dân, việc Tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Việt Nam vào năm ngoái là một cột mốc đáng nhớ.

Ngày 23/5/2025, Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Bảo vật quốc gia Ấn Độ được cung rước về ngôi chùa cổ Phúc Sơn. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tôi tin rằng yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ tình hữu nghị nào chính là con người. Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu.

- Với vị trí là một đối tác then chốt trong "Chính sách hướng Đông" của Ấn Độ, Đại sứ kỳ vọng gì vào những bước phát triển mới giữa hai nước thông qua chuyến thăm lần này, đặc biệt về hợp tác kinh tế-thương mại, công nghệ xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mà Ấn Độ đang có thế mạnh?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Thương mại song phương hiện đang ở mức 16 tỷ USD. Tuy nhiên, tôi thấy chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều hơn nữa. Cả hai nước đều có lợi tức nhân khẩu học, xã hội giàu khát vọng, và kỹ năng khởi nghiệp. Các giá trị chung và sự tin tưởng lẫn nhau cần được chuyển đổi thành kết quả cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Chúng ta cần tìm các lĩnh vực hợp tác mới như công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, dược phẩm, cũng như ôtô, vận tải và kết nối. Chính phủ Ấn Độ là đối tác sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội hai nước.

- Thưa Đại sứ, cả Việt Nam và Ấn Độ đều chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc thêm trụ cột quốc phòng-an ninh như thế nào, và hai nước có thể phối hợp ra sao trong các khuôn khổ đa phương để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Việt Nam là một đối tác quan trọng, chủ chốt trong chính sách "Hành động Hướng Đông" của Ấn Độ, và trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cả hai nước đều tin vào hòa bình, thịnh vượng, ổn định trong khu vực. Việt Nam cũng là đối tác quan trọng, chủ chốt của Ấn Độ trong khuôn khổ ASEAN.

Như Thủ tướng Ấn Độ đã khẳng định "thế kỷ 21 thuộc về Ấn Độ và ASEAN." Đặc biệt, năm nay - năm 2026, đã được chọn là "Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN-Ấn Độ." Tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, sự tin tưởng lẫn nhau và tình đoàn kết. Ấn Độ cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năng động với Việt Nam và sẽ đồng hành chặt chẽ cùng Việt Nam trong quan hệ đối tác tiến bộ, hướng tới tương lai này.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ Tshering W. Sherpa./.

