“Chăn voi” giữa rừng già Tây Nguyên

Trong bối cảnh đàn voi nhà tại Đắk Lắk chỉ còn hơn 30 cá thể, công tác bảo tồn không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cuộc chiến giữ gìn biểu tượng văn hóa của vùng đất huyền thoại.

Giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa khô Tây Nguyên, tại rừng khộp Buôn Đôn, những chú voi không còn phải phục vụ du lịch mà được trả lại sự tự do.

Tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, voi được thả tự do trong môi trường tự nhiên để khôi phục bản năng hoang dã.

Phỏng vấn Anh Xi Xà Vát-Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, anh xem mấy bạn voi như người thân trong gia đình, để ý tường biểu hiện, hành động để theo dõi sát sức khỏe của voi. Dù vất vả cũng cố gắng để chăm sóc voi.

Khác với những cá thể khỏe mạnh, voi Jun và voi Gold là những trường hợp đặc biệt được cứu hộ từ "cửa tử." Với những vết thương sâu do dính bẫy hay sang chấn tâm lý, các "bảo mẫu" tại đây đã phải trải qua hàng nghìn ngày ăn ngủ cùng voi, kiên trì điều trị theo chuẩn quốc tế. Ở đây, mỗi cá thể voi là một tính cách, một chế độ dinh dưỡng và chăm sóc y tế đặc thù.

Phỏng vấn anh Cao Xuân Ninh, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết anh làm ở đây rất lâu rồi, cứu hộ và chăm sóc voi nên hiểu tập tính của voi, ví dụ voi Jun này, được cứu hộ và chăm sóc từ nhỏ nên anh hiểu được voi cần gì và nó cũng hiểu mình yêu cầu gì để chăm sóc sức khỏe của nó được tốt hơn.

Việc nâng cao phúc lợi, đem lại sự "hạnh phúc" cho voi là hướng đi nhân văn và bền vững nhất để duy trì sợi dây liên kết giữa loài voi với môi trường tự nhiên./.