Lâm Đồng: Cảnh báo người dân phòng tránh voi rừng xuất hiện

Ngày 22/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đăk Wil (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phát đi cảnh báo đến người dân về việc 3 con voi rừng xuất hiện trên địa bàn xã trong thời gian gần đây, đặc biệt sau vụ việc một người dân bị thiệt mạng nghi do voi tấn công vào ngày 18/10 vừa qua.

Cụ thể, theo Ủy ban Nhân dân xã Đăk Wil, thời gian qua trên địa bàn xã xuất hiện 3 con voi rừng thường xuyên kiếm ăn tại khu vực vườn rẫy giáp sông, suối của người dân.

Vị trí ghi nhận dấu hiệu của voi rừng gần Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3, giáp ranh với thôn 18 và thôn Đồi Mây (xã Đăk Wil), Tiểu khu 854 thuộc lâm phần do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đăk Wil quản lý.

Trước khả năng rất cao voi sẽ còn quay lại kiếm ăn, Ủy ban Nhân dân xã Đăk Wil khuyến cáo người dân cảnh giác, đề phòng để tránh sự cố đáng tiếc.

Cụ thể, khi có voi rừng xuất hiện, các hộ gia đình sống gần rừng cần giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận hay chọc phá voi.

Người dân có thể dùng các dụng cụ tạo tiếng động lớn, dùng lửa, đèn pha chiếu sáng để xua đuổi voi; tạo mùi khó chịu bằng cách đốt ớt bột, hạt tiêu khô, săm lốp cũ tại các vị trí voi thường qua lại, các khu vực nương rẫy, chòi lán, nhà tạm, nơi có khả năng dễ bị voi tấn công; hạn chế đi lại, ngủ đêm trong rừng, nương rẫy tại những vùng có khả năng xuất hiện hoạt động của voi...

Ủy ban Nhân dân xã Đăk Wil cũng yêu cầu lực lượng công an, kiểm lâm phối hợp với các phòng chức năng của xã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đăk Wil và các đơn vị chủ rừng, chỉ đạo các trạm quản lý bảo vệ rừng tăng cường kiểm tra, không để người dân tự ý vào rừng.

Các thôn gần rừng khu vực voi xuất hiện tuyên truyền người dân không nên vào rừng để tránh vụ việc đáng tiếc tiếp tục xảy ra.

Nghiêm cấm các hành vi săn, bắn, bắt, bẫy giết voi; tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng tránh và bảo vệ voi. Khi phát hiện voi xuất hiện, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đăk Wil, ngày 18/10, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông Mã Văn T. (66 tuổi) trong khu vực bìa rừng tại Khoảnh 8, Tiểu khu 854 nêu trên.

Ghi nhận tại hiện trường, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết trầy xước bên phần hông trái và sườn bên phải nghi do bị voi dùng vòi cuốn; vùng mặt bị dập, chảy máu; tay phải cầm dao phát, quần áo bị rách.

Xung quanh khu vực phát hiện thi thể có nhiều dấu chân voi, cây cối xung quanh khu vực bị dẫm nát.

Qua nắm thông tin từ các hộ dân canh tác xung quanh khu vực phát hiện thi thể, thời gian gần đây có khoảng 3 cá thể voi thường xuyên xuất hiện tại khu vực và phá hoại hoa màu, cây trồng của người dân. Do đó, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo để người dân có biện pháp phòng tránh voi rừng tại khu vực trên./.

