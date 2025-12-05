Hà Nội đầu tư khẩn cấp hệ thống thoát nước, hồ điều hòa chống ngập diện rộng

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu gây mưa lớn diện rộng, Hà Nội đang triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lớn gây ngập úng diện rộng, kéo dài trên địa bàn thành phố; lượng mưa trung bình có thời điểm ghi nhận từ 200-400mm/2 ngày, cá biệt có nơi lên tới 500-600mm/2 ngày, vượt gần 200% công suất thiết kế của hệ thống thoát nước hiện tại (310mm/2 ngày).

Điều này, kết hợp với mực nước các sông Nhuệ, Đáy, Tích... dâng cao, đã gây ra tình trạng úng ngập diện rộng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và giao thông đô thị.

Để giải quyết vấn đề này, thành phố xác định mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch, tập trung vào các dự án cấp bách.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung triển khai ngay các dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp để kịp thời đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026.

Cụ thể gồm cải tạo, nâng công suất các trạm bơm hiện có và lắp đặt trạm bơm dã chiến để giải quyết úng ngập dọc Đại lộ Thăng Long; cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở; xử lý úng ngập cục bộ tại các khu đô thị lớn như Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Ciputra và khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh; cải tạo tuyến kênh Thụy Phương để bổ cập nước cho sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập khu vực lân cận; nạo vét trục chính sông Nhuệ (đoạn từ Liên Mạc đến đường Vành đai 4).

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng hàng loạt hồ điều hòa bao gồm: Hồ Chèm (9ha), Cổ Nhuế 1 (10ha), Cổ Nhuế 2.1 (9,8ha), Thụy Phương 2 (14,5ha), Liên Mạc 1 (13ha), Phú Đô (31,5ha), Yên Nghĩa 1 và 2, Đồng Bông 2 và Hồ công viên Hà Đông (35ha).

Cùng đó, đối với những địa bàn đã được đầu tư hệ thống thoát nước hoàn chỉnh - Lưu vực Tô Lịch: Tập trung phát huy hiệu quả tiêu thoát nước của hệ thống hiện có, đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và các trạm bơm đầu mối, đảm bảo thoát nước nhanh với trận mưa có cường độ 310mm/2 ngày và 70mm/h tại khu vực đã được cải tạo theo dự án thoát nước Hà Nội.

Riêng đối với các địa bàn chưa được đầu tư đồng bộ hoặc chưa được đầu tư - Lưu vực Tả Nhuệ, Lưu vực Hữu Nhuệ: Tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư hệ thống thoát nước sử dụng vốn ngân sách theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, các sở, ngành Thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường đã được Ủy ban Nhân dân thành phố giao thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đầu tư các dự án thoát nước, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án.

Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng gây tắc nghẽn dòng chảy.

Về dài hạn, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thoát nước Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065; lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065./.

