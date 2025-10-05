Hà Nội kích hoạt các biện pháp tiêu thoát nước, phòng chống úng ngập

Ngày 5/10, trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã yêu cầu các xí nghiệp trực thuộc tổ chức trực ban 24/24h tại trụ sở đơn vị từ 7h30' ngày 4/10 đến hết bão và giải quyết xong các sự cố (nếu có); rà soát các trạm bơm đầu mối, vật tư, thiết bị, nhu yếu phẩm, sẵn sàng huy động 100% lực lượng, xe máy thiết thiết bị phục vụ ứng phó bão số 11 với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Đặc biệt, nhằm chủ động tiêu thoát nước kịp thời, phòng chống ngập úng tại các khu vực trũng thấp ở nội đô do ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 11 gây ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai hạ mực nước đệm trên hệ thống, mực nước các hồ điều hòa được hạ ở mức thấp nhất sẵn sàng phục vụ thoát nước khi mưa, đồng thời kiểm tra đảm bảo hoạt động ổn định, vận hành an toàn của các trạm bơm, cửa phai; tăng cường triển khai tua rác tại các cửa thu nước hàng ngày.

Cụ thể, Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở thường xuyên theo dõi mực nước trên sông Hồng, sông Nhuệ để chủ động vận hành trạm bơm Yên Sở, hạ thấp mực nước đệm trên hệ thống sông, hồ điều hòa Yên Sở.

Quá trình vận hành cần lưu ý đảm bảo an toàn cho máy móc, thiết bị của trạm bơm. Xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải thường xuyên theo dõi mực nước trên hệ thống, chủ động vận hành trạm bơm DPS 20m³/s theo đúng quy trình.

Các Xí nghiệp duy trì thoát nước số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chủ động kiểm tra, rà soát địa bàn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng triển khai khi có lệnh và vận hành các trạm bơm hồ để hạ tối đa mực nước; Điều tiết giữ mực nước các hồ theo đúng quy định; Quản lý vận hành cửa phai, trạm bơm theo đúng quy trình; Khẩn trương xử lý các sự cố phát sinh trên hệ thống trong vòng 12h kể từ khi phát hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi xảy ra mưa bão.

Công nhân ứng trực tiêu thoát nước trong mưa lớn tại đường Nguyễn Xiển. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình thường và đáp ứng các yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng phương án phòng, chống lũ bão để chủ động ứng phó với các kịch bản mưa bão có thể xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, đối với các vị trí ngập từ 10cm trở xuống (Phương án 1), các đơn vị liên quan sẽ thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông (nếu có) để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết.

Đối với các vị trí ngập trên 10cm đến 20cm (Phương án 2), các đơn vị đặt biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường tại 2 đầu vị trí ngập (2 bộ biển báo).

Đối với các vị trí ngập trên 20cm đến 30cm (Phương án 3), nhà thầu quản lý đường bộ bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông (1 người).

Đối với các vị trí ngập lớn hơn 30cm (Phương án 4), các đơn vị báo cáo kịp thời Sở Xây dựng để cấm đường và ra thông báo tổ chức phân luồng giao thông (nếu cần thiết); Đặt barie, biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường, biển cấm, biển chỉ hướng tại 2 đầu vị trí ngập (2 barie, 6 bộ biển báo và các thiết bị cần thiết để hướng dẫn, điều tiết giao thông).

Về kịch bản lượng mưa tương ứng trung bình dưới 100mm/ngày, trên địa bàn thành phố có 11 điểm ngập, phương án xử lý cụ thể như sau: 6 điểm xử lý theo phương án 1; 2 điểm xử lý theo phương án 2; 3 điểm xử lý theo phương án 3.

Số lượng biển báo và người hướng dẫn cần thiết để triển khai gồm: 10 bộ biển cảnh báo đường ngập, người hướng dẫn giao thông của nhà thầu quản lý đường bộ 3 người, đơn vị thoát nước 3 người, lực lượng kiểm tra giao thông vận tải 3 người.

Về kịch bản lượng mưa tương ứng trung bình trên 100mm/ngày, trên địa bàn thành phố có 30 điểm ngập, phương án xử lý cụ thể như sau: 18 điểm xử lý theo phương án 1; 5 điểm xử lý theo phương án 2; 7 điểm xử lý theo phương án 3. Số lượng biển báo và người hướng dẫn cần thiết để triển khai gồm: 24 bộ biển cảnh báo đường ngập, người hướng dẫn giao thông của nhà thầu quản lý đường bộ 7 người, đơn vị thoát nước 7 người, lực lượng kiểm tra giao thông vận tải 7 người.

Với kịch bản các điểm có thể xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội với các lượng mưa tương ứng trung bình từ 300mm/ngày, trên địa bàn thành phố có 177 điểm ngập (trong đó 145 điểm do Phòng Cấp thoát nước cung cấp thông tin, 32 điểm do Ban Duy tu cập nhật trên các địa bàn còn lại từ các dữ liệu theo các năm trước đây), phương án xử lý cụ thể như sau: 16 điểm xử lý theo phương án 1; 50 điểm xử lý theo phương án 2; 65 điểm xử lý theo phương án 3; 46 điểm xử lý theo phương án 4.

Số lượng biển báo và người hướng dẫn cần thiết để triển khai gồm: 220 bộ biển cảnh báo đường ngập, người hướng dẫn giao thông của nhà thầu quản lý đường bộ 110 người, đơn vị thoát nước 110 người, lực lượng kiểm tra giao thông vận tải 50 người.

Để ứng phó với các phương án hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, theo dõi cập nhật tình hình theo các phương án đã xây dựng, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện.

Đồng thời cung cấp thông tin cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Ủy ban Nhân dân các xã, phường để phối hợp triển khai thực hiện; Tổng hợp kết quả thực hiện và kịp thời tham mưu, đề xuất các tình huống phát sinh (nếu có) và tham mưu ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/10, bão số 11 (Matmo) sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ; sau đó khoảng sáng 6/10, bão đi vào khu vực đất liền giữa tỉnh Quảng Ninh với cường độ 8-9, giật cấp 12.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên, dự báo từ gần sáng ngày 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do đó, các cơ quan, đơn vị và người dân nên chủ động phòng tránh úng ngập cục bộ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của cơn bão gây ra./.

