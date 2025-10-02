Hà Nội còn nhiều điểm úng ngập ở khu vực nội đô do ảnh hưởng bão số 10

Sáng 2/10, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội thông tin, mực nước trên sông Nhuệ vẫn ở mức cao (sông Nhuệ tại Cống Hà Đông đo tại thời điểm 7h ở mức 5.76m), trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tồn tại một số điểm úng ngập tại lưu vực sông Nhuệ như Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5,6, Km9+656), Cầu Bươu, Dương Đình Nghệ-Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại đường nội bộ đi vào tòa nhà N02, N03 chung cư Ecohome3 (phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) và đường vào tòa nhà IA20 (phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội)... vẫn đang ngập trong nước, các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực này.

Đáng chú ý, tại Trường Tiểu học Đông Ngạc, đường vào cổng và sân trường vẫn bộ vẫn bị ngập úng cục bộ, học sinh vẫn chưa thể đi học.

Trước tình hình đó, để tiêu thoát nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.

Công ty cũng khẩn trương bố trí lực lượng và phương tiện giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Cùng với đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan cũng đã mở đập Thanh Liệt, hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ. Đồng thời, Công ty cũng vận hành hợp lý các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở vận hành 100% công suất (20/20 bơm) và 100% công suất các trạm bơm:Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các đơn vị thoát nước đã và đang phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hết công suất các trạm bơm tiêu nông nghiệp: Yên Nghĩa, Khê Tang, Ngoại Độ, Vân Đình, Đông La, Đào Nguyên, Cầu Ngà... đảm bảo thoát nước cho sông Nhuệ; song song với đó triển khai giải quyết, xử lý các điểm còn úng ngập cục bộ, tiêu thoát nước trực tiếp ra hệ thống sông, mương, hồ hiện có và đưa mực nước các sông, kênh mương, hồ điều hòa về mực nước an toàn./.

