Thành phố đầu tiên của Pháp triển khai quy hoạch đô thị sinh khí hậu

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, thủ đô Paris đã chính thức đưa vào thực hiện Quy hoạch đô thị địa phương theo mô hình sinh khí hậu (PLU bioclimatique), văn bản quy hoạch đầu tiên tại quốc gia này được thiết kế nhằm thích ứng khí hậu, giảm ô nhiễm và thiết lập mô hình phát triển đô thị bền vững cho thập kỷ tới.

Được thông qua cuối năm 2024, PLU sinh khí hậu là kết quả của tiến trình kéo dài 4 năm do Thị trưởng Anne Hidalgo khởi động ngay sau khi tái đắc cử.

Văn bản này đặt mục tiêu giúp Paris trở thành thành phố “có môi trường sống tốt cho sức khỏe và ít chịu các dạng ô nhiễm,” đồng thời “gia tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu,” hướng đến “một nền kinh tế tuần hoàn trong xây dựng và dịch vụ đô thị” cũng như “một mô hình phát triển kinh tế bền vững."

Tiến trình xây dựng PLU sinh khí hậu bắt đầu bằng hội nghị công dân, với 100 người dân Paris và vùng đô thị Đại Paris tham gia đóng góp ý kiến về đời sống hằng ngày, giao thông - không gian công cộng, nhà ở - đoàn kết xã hội, cảnh quan - đa dạng sinh học, và phát triển kinh tế.

Kết quả thảo luận cho thấy 94% số người tham dự mong muốn bắt buộc sử dụng các loại vật liệu thân thiện môi trường; 84% đề xuất tăng không gian xanh trên các trục giao thông; và đa số ủng hộ áp dụng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt cho các công trình xây dựng tại Paris.

Từ các khuyến nghị trên, chính quyền Paris đã triển khai giai đoạn chẩn đoán năm 2021, xây dựng quy định vào năm 2022 và hoàn thiện văn bản trong giai đoạn 2023-2024.

Một điểm mới quan trọng là cơ chế chỉ định quy hoạch bắt buộc đối với các công trình, đặc biệt là các tòa nhà văn phòng.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2025, mọi công trình mới hoặc công trình được cải tạo có diện tích trên 5.000m2 tại khu vực phía Tây Paris phải dành tối thiểu 10% diện tích để làm nhà ở, trong đó 30% là nhà ở xã hội; tỷ lệ này có thể tăng lên 35% hoặc 50% tại các khu vực thiếu hụt nhà ở nghiêm trọng./.

