Nga chấm dứt thỏa thuận quân sự với Canada, Pháp và Bồ Đào Nha

Theo sắc lệnh do Thủ tướng Nga ban hành, nước này hủy bỏ ba thỏa thuận hợp tác quân sự ký với Canada, Pháp và Bồ Đào Nha.

Quân nhân tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phátxít tại Moskva (Nga), ngày 9/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quân nhân tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phátxít tại Moskva (Nga), ngày 9/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Nga đã hủy bỏ ba thỏa thuận hợp tác quân sự ký với Canada, Pháp và Bồ Đào Nha trong thời gian từ năm 1989-2000. Thông tin được đưa ra trong sắc lệnh do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ban hành.

Sắc lệnh nêu rõ Nga chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Liên Xô (trước đây) và Chính phủ Canada về các chuyến thăm quân sự đã ký tại Moskva ngày 20/11/1989; chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Pháp về hợp tác quốc phòng ký tại Moskva ngày 4/2/1994; và đình chỉ thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Bồ Đào Nha về hợp tác quân sự ký tại Moskva ngày 4/8/2000.

Bộ Ngoại giao Nga được chỉ thị thông báo cho ba nước trên về quyết định này.
Ngoài ra, Nga cũng rút khỏi thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với Đức, được ký tại Moskva ngày 14/6/1996.

Bộ Ngoại giao Nga giải thích trong điều kiện hiện tại, văn kiện này đã mất đi ý nghĩa và tầm quan trọng thực tiễn, cũng như không còn phù hợp với tình hình hiện nay của quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, Nga đã rút khỏi thỏa thuận hợp tác trong các tình huống khẩn cấp ở khu vực châu Âu-Bắc Cực.

Trong khi đó, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã phê chuẩn thỏa thuận liên chính phủ giữa Nga và Ấn Độ về thủ tục điều động quân nhân và vũ khí./.

