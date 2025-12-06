Quan chức Mỹ và Ukraine tiếp tục đàm phán về kế hoạch chấm dứt chiến sự

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/12 cho biết các quan chức nước này và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán trong ngày 6/12 về kế hoạch chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, sau khi kết thúc ngày làm việc thứ hai tại Florida giữa Đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff và Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn: “Hai bên nhất trí cho rằng bất kỳ tiến triển thực chất nào hướng tới thỏa thuận đều phụ thuộc vào việc Nga sẵn sàng thể hiện cam kết nghiêm túc đối với nền hòa bình lâu dài, bao gồm các biện pháp giảm leo thang và chấm dứt thương vong."

Tuyên bố xác nhận Washington và Kiev “cũng đã thống nhất về khuôn khổ các thỏa thuận an ninh và thảo luận về các năng lực răn đe cần thiết để duy trì nền hòa bình bền vững."

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn ngày 5/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán và quan tâm tới việc tiếp tục, cũng như bắt đầu công việc nghiêm túc đối với dự thảo văn kiện cơ bản do êkíp của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị. Theo nghĩa đó, chúng tôi đã sẵn sàng và đang chờ đợi.”

Quan chức này cho biết lập trường của Moskva về giải pháp Ukraine không thay đổi, song Nga sẵn sàng linh hoạt để tìm ra một giải pháp.

Trước đó, ngày 3/12, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Ngoài ra, Nga sẵn sàng gặp các nhà đàm phán Mỹ nhiều lần nếu cần, để đạt được thỏa thuận.

Theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp tại Moskva giữa ông Putin với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner.

Ông Peskov lưu ý không nên hiểu rằng Tổng thống Putin đã bác bỏ các đề xuất của Mỹ, bởi đây mới là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên về những đề xuất đó. Theo ông, Tổng thống Nga đã chấp nhận một số điểm và bác bỏ một số điểm khác, giống như mọi tiến trình đàm phán thông thường.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh hai nước đang làm việc ở cấp chuyên gia, và kết quả của việc này sẽ tạo cơ sở cho các cuộc tiếp xúc cấp cao. Ông nêu rõ Moskva mong muốn các bên tôn trọng nguyên tắc im lặng trong các cuộc đàm phán nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết hai bên đã thảo luận về tất cả các phương án kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine. Ông nêu rõ trước đó phía Nga đã nhận tài liệu gồm 27 điểm - Moskva không chỉnh sửa văn bản và không thảo luận với phía Mỹ về tài liệu này, sau đó tiếp tục nhận thêm 4 tài liệu nữa. Tất cả các tài liệu đã được thảo luận tại cuộc gặp ngày 2/12 giữa Tổng thống Putin với ông Witkoff.

Trợ lý Tổng thống Nga đánh giá cuộc gặp “mang tính xây dựng và hữu ích”, hai bên có “cơ hội để thảo luận kỹ lưỡng về triển vọng hợp tác chung tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”./.

