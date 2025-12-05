Tổng thống Cộng hòa Séc sẽ bổ nhiệm tỷ phú Andrej Babis giữ chức Thủ tướng

Ngày 4/12, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel thông báo sẽ bổ nhiệm tỷ phú Andrej Babis giữ chức Thủ tướng vào ngày 9/12.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Babis cam kết giải quyết xung đột lợi ích bằng cách chuyển giao tập đoàn Agrofert cho một đơn vị quản lý độc lập.

Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi tháng 10, đảng ANO do ông Babis lãnh đạo đã giành chiến thắng và nhanh chóng đạt được thỏa thuận liên minh với đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp (SPD) cùng đảng Motorists.

Liên minh này hiện chiếm đa số tại Quốc hội với 108/200 ghế.

Tổng thống Pavel cho biết ông tôn trọng kết quả bầu cử và đã giao nhiệm vụ cho ông Babis đứng ra đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, trước khi chính thức bổ nhiệm, Tổng thống yêu cầu ông Babis phải làm rõ và có giải pháp cho nguy cơ xung đột lợi ích khi vừa sở hữu tập đoàn thực phẩm - hóa chất Agrofert, vừa là một chính trị gia cấp cao.

Để đáp ứng yêu cầu từ Tổng thống và mở đường cho việc trở lại ghế Thủ tướng, cựu Thủ tướng Babis (nhiệm kỳ 2017-2021) đã cam kết sẽ tạm thời chuyển giao quyền điều hành Agrofert cho một đơn vị quản lý độc lập. Ông cũng khẳng định tập đoàn này sẽ được chuyển giao cho các con của mình sau khi ông qua đời.

Dù vấn đề xung đột lợi ích của ông Babis đã được giải quyết, song danh sách nhân sự của chính phủ liên minh vẫn vấp phải một số tranh cãi.

Bên cạnh đó, bản thân tỷ phú Babis - người giàu thứ bảy tại Séc, vẫn đang phải hầu tòa liên quan đến cáo buộc gian lận trợ cấp từ Liên minh châu Âu (EU). Ông Babis đã bác bỏ mọi sai phạm, khẳng định các cáo buộc này là một chiến dịch nhằm bôi nhọ ông./.

Lần đầu tiên CH Séc có chính trị gia cực hữu nắm giữ chức Chủ tịch Hạ viện Trong cuộc bầu cử tháng 10, Phong trào ANO của cựu Thủ tướng Andrej Babiš, cùng với đảng SPD của ông Okamura và đảng Motorists cánh hữu, đã giành được 108/200 ghế trong Quốc hội.