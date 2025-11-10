Chính phủ mới của Séc có thể chấm dứt sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine

Phó Chủ tịch đảng ANO của Cộng hòa Séc, ông Karel Havlíček, cho biết không loại trừ khả năng nước này sẽ chấm dứt sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Quan điểm này lặp lại thông điệp trước đó của Chủ tịch đảng ANO Andrej Babis, người nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Cộng hòa Séc.

Trước đó, ông Andrej Babis tuyên bố ông sẽ không dùng ngân sách nhà nước để mua vũ khí cho Ukraine và đề xuất chuyển sáng kiến này cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quản lý, nếu không sẽ cân nhắc hủy bỏ.

Theo ông Havlícek, Cộng hòa Séc phát hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn dự kiến có liên quan đến sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Trước đó, Cộng hòa Séc đề xuất sáng kiến huy động nguồn cung đạn pháo cho Ukraine từ các quốc gia trong và ngoài Liên minh châu Âu (EU), chủ yếu với sự phối hợp của Hà Lan và Đan Mạch, với mục tiêu sẽ cung cấp khoảng 1,8 triệu quả đạn pháo trong năm nay.

Thủ tướng Séc sắp mãn nhiệm Petr Fiala gọi đây là sáng kiến tốt giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ và các kế hoạch hỗ trợ cho năm tới cũng đã được chuẩn bị sẵn. Ông cảnh báo sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu chính phủ kế nhiệm từ bỏ sáng kiến này./.

NATO chi ít nhất 2 tỷ USD mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine Phát biểu tại Washington sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Rutte khẳng định “những lô vũ khí trị giá hàng tỷ USD đầu tiên đã được chuyển đến Ukraine từ Mỹ, do các đồng minh tài trợ.”