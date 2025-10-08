Séc xem xét chuyển giao 30 xe tăng T-72M4CZ hiện đại cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Séc đang xem xét chuyển giao cho Ukraine khoảng 30 xe tăng T-72M4CZ hiện đại hóa, có thể cạnh tranh với xe tăng T-90M hiện đại nhất của Nga hiện nay.

Đề xuất này đã được Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Karel Rehka đề xuất lên chính phủ để phê duyệt.

Quá trình hiện đại hóa T-72M4CZ được bắt đầu từ những năm 1990 sau chiến tranh vùng Vịnh, khi chứng kiến sự lạc hậu về mặt công nghệ của của xe tăng Liên Xô so với xe tăng phương Tây.

Những cải tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa loại khí tài này bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, giúp xe tăng có thể bắn chính xác cả từ xa và khi đang di chuyển ở khoảng cách lên đến 2km.

Động cơ mạnh mẽ 1.000 mã lực có thể được kíp lái thay thế trong vòng chưa đầy nửa giờ, trong khi xe tăng cũng được cải tiến lớp giáp bảo vệ cùng hệ thống cảnh báo bức xạ laser.

Quân đội Séc hiện chỉ còn khoảng 30 chiếc T-72M4CZ trong biên chế và số xe tăng này có thể sớm được bàn giao cho Ukraine sau khi chính phủ Séc phê duyệt đề xuất trên do Prague đã thay thế số xe tăng này bằng xe tăng Leopard 2A4 của Đức./.

