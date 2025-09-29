Mỹ cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Reuters đưa tin ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ J.D.Vance cho biết Mỹ đang xem xét đề nghị của Ukraine về việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk thông qua các quốc gia châu Âu, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Nga.

Theo đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Mỹ sẽ bán tên lửa Tomahawk cho các nước châu Âu, sau đó các nước này sẽ chuyển giao vũ khí cho Kiev.

Phát biểu trong chương trình "Fox News Sunday," ông Vance nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận này.

Tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên đến 2.500km được đánh giá là vũ khí chiến lược quan trọng, có thể giúp Ukraine đối phó hiệu quả với các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga.

Tuy nhiên, Moskva nhiều khả năng sẽ coi việc chuyển giao loại vũ khí này là hành động leo thang căng thẳng trong cuộc xung đột.

Mặc dù trước đây từng từ chối các yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Tổng thống Trump hiện đang tỏ ra không hài lòng trước việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không có động thái tích cực trong việc đàm phán hòa bình.

Phó Tổng thống Vance cũng nhận định cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã bị đình trệ, không đạt được nhiều tiến triển về mặt lãnh thổ.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn tích cực theo đuổi hòa bình ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhưng phía Nga cần phải tỉnh táo và chấp nhận thực tế. Nhiều người đang thiệt mạng mà họ chẳng đạt được gì đáng kể"./.

