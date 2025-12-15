Mỹ: Tổng thống Donald Trump thừa nhận khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/12 công khai thừa nhận ông chưa thể khẳng định đảng Cộng hòa sẽ giữ được quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới hay không, nhấn mạnh rằng lịch sử cho thấy đây là một thách thức lớn, dù ông tin rằng đảng Cộng hòa xứng đáng chiến thắng.

Phát biểu với tờ Wall Street Journal, ông Trump thừa nhận rằng đảng cầm quyền tại Nhà Trắng thường mất ghế trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ và đảng Cộng hòa hiện chỉ nắm đa số mong manh tại Hạ viện.

Tổng thống Trump khẳng định ông và toàn bộ đội ngũ sẽ làm hết sức để giành chiến thắng, bất chấp các yếu tố lịch sử bất lợi.

Để đối phó với thực tế này, Tổng thống Trump đã hối thúc các bang, do đảng Cộng hòa kiểm soát xem xét, việc vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử nhằm tạo lợi thế hơn cho cử tri bảo thủ.

Dù giới phân tích cho rằng kết quả hiện tại chưa tạo đột phá lớn, ông Trump vẫn tiếp tục gây áp lực đối với các bang, trong đó có Indiana.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng mạnh đến cuộc bầu cử là phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến Điều khoản 2 của Đạo luật Quyền Bầu cử. Nếu phán quyết này chấm dứt việc phân chia khu vực bầu cử dựa trên chủng tộc, đảng Cộng hòa có thể hưởng lợi đáng kể, đặc biệt tại các bang miền Nam.

Về kinh tế, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan rằng các chính sách của ông sẽ phát huy tác dụng rõ rệt từ quý 2/2026. Ông cho biết hàng trăm tỷ USD đầu tư vào các nhà máy ô tô, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp nặng đang được triển khai và sẽ mang lại tin tức tích cực cho người dân Mỹ trước mùa vận động tranh cử.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh lập trường cứng rắn đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed - Ngân hàng trung ương), khẳng định ông sẽ không chấp nhận việc tăng lãi suất cực đoan chỉ để bóp nghẹt tăng trưởng.

Ông tin rằng giá cả sẽ ổn định, thị trường chứng khoán tiếp tục lập đỉnh mới và thành quả đóng cửa biên giới sẽ được cử tri ghi nhận khi ngày bầu cử đến gần./.

Bài kiểm tra toàn diện đối với Tổng thống Donald Trump Năm 2026 trở thành thời điểm bản lề để chính quyền Tổng thống Trump chứng minh khả năng kiểm soát ổn định và duy trì hiệu quả chính sách trong môi trường rủi ro ngày càng dày đặc.