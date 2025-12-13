Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "sớm" tấn công trên bộ tại Venezuela

Ngày 12/12, đài NHK của Nhật Bản và tờ New York Post của Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phát động các chiến dịch trên bộ tại Venezuela.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 12/12, Tổng thống Donald Trump cho rằng Tren de Aragua là băng đảng bạo lực nhất xuất phát từ các nhà tù của Venezuela, đồng thời hé lộ thêm về chiến dịch tấn công nhằm vào tội phạm ma túy: “Chúng tôi sẽ bắt đầu cả trên bộ. Điều đó sẽ sớm bắt đầu trên bộ."

Khi được hỏi liệu chiến dịch nhằm vào Venezuela vẫn tập trung vào vấn đề ma túy hay đã mở rộng sang dầu mỏ, Tổng thống Trump cho rằng hoạt động buôn lậu ma túy trên biển đã giảm 92%.

Những động thái mới nhất được đưa ra sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela hồi đầu tuần này./.

