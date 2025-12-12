Mỹ loại gần 10.000 tài xế xe tải vì không đạt chuẩn tiếng Anh

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 10/12 cho biết họ đã loại gần 10.000 tài xế xe tải thương mại khỏi các tuyến đường ở Mỹ vì không đủ khả năng nói tiếng Anh.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các công ty vận tải đường bộ cảnh báo rằng các tài xế đang bị nhắm mục tiêu bởi chương trình nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy đăng trên mạng xã hội X rằng chính quyền đã loại 9.500 tài xế xe tải khỏi hoạt động vì không nói được ngôn ngữ quốc gia - tiếng Anh, đồng thời nhấn mạnh chính quyền sẽ luôn đặt an toàn lên hàng đầu.

Ông Duffy đưa ra bình luận nói trên để đáp lại tin của Bloomberg nêu chi tiết tác động của chính sách ngôn ngữ mới và các quy định khác đối với ngành vận tải đường bộ.

Bloomberg đã đưa tin rằng ngành này - vốn đã phải đối mặt với khối lượng hàng hóa giảm và chi phí tăng - đang chuẩn bị cho sự sụt giảm đáng kể nguồn cung tài xế do các biện pháp thực thi của chính phủ liên bang.

Vào đầu tháng 3, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của quốc gia.

Một tháng sau, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh khác chỉ đạo Bộ trưởng Duffy đảm bảo rằng các tài xế xe tải thương mại không đạt yêu cầu tiếng Anh sẽ bị loại khỏi hoạt động.

Sắc lệnh này hủy bỏ chính sách trước đây cho phép chỉ phạt các tài xế vi phạm tiêu chuẩn tiếng Anh nhưng không loại họ khỏi hoạt động. Chính sách thực thi nghiêm ngặt hơn này có hiệu lực vào cuối tháng 6.

Cuối tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Duffy thông báo tiến hành kiểm toán toàn quốc về thực tiễn cấp giấy phép lái xe thương mại “không cư trú” của các bang, tập trung vào “nguy cơ cá nhân không đủ tiêu chuẩn có thể lấy giấy phép và gây nguy hiểm trên đường.”

Ông Duffy cho rằng các chính sách biên giới mở của chính quyền trước đã cho phép hàng triệu người tràn vào Mỹ - dẫn đến cáo buộc nghiêm trọng rằng hệ thống cấp phép lái xe tải bị lợi dụng.

Chính quyền cũng dẫn ra vụ án hình sự của Harjinder Singh, một tài xế xe tải thương mại bị truy tố vào tháng 8 vì gây tai nạn chết người trên đường cao tốc Florida, làm ví dụ cho ngành vận tải trở thành “biên giới vô luật pháp.”

Bộ Giao thông đã ban hành các quy định khẩn cấp sau vụ tai nạn, hạn chế cấp giấy phép thương mại cho người không phải công dân Mỹ./.

