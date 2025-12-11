Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chính sách quốc phòng quy mô lớn

Ngày 10/12, với 312 phiếu thuận và 112 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng quy mô lớn, còn được gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), cho phép mức chi tiêu quân sự hằng năm kỷ lục lên tới 901 tỷ USD, mở đường để dự luật quan trọng này trở thành luật lần thứ 65 liên tiếp.

Hiện dự luật đã được chuyển sang Thượng viện xem xét, dự kiến thông qua trong tuần tới.

Mức chi tiêu quốc phòng 901 tỷ USD cao hơn 8 tỷ USD so với đề xuất mà Tổng thống Donald Trump đưa ra hồi đầu năm.

Dự luật cũng phân bổ 400 triệu USD/năm viện trợ quân sự cho Ukraine trong 2 năm tới, đồng thời bao gồm các biện pháp củng cố cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu, phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của phần lớn các nghị sỹ đối với Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga.

Dự luật, dài 3.086 trang, được công bố ngày 8/12, bao gồm nhiều nội dung nhằm cải thiện đời sống của binh sỹ, trong đó có kế hoạch tăng 4% lương cho quân nhân và nâng cấp nhà ở tại các căn cứ quân sự.

Tuy nhiên, dự luật không bao gồm quy định về bảo hiểm chi trả các biện pháp điều trị sinh sản cho gia đình quân nhân, do vấp phải sự phản đối của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm nay là kết quả thỏa hiệp giữa các phiên bản dự luật đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trước đó, trong bối cảnh cả 2 viện đều do đảng Cộng hòa kiểm soát. Các nghị sỹ thuộc cả 2 đảng đã kêu gọi ủng hộ dự luật, dù vẫn còn những ý kiến khác nhau về một số điều khoản cụ thể.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Hạ nghị sỹ Adam Smith, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, cho biết ông ủng hộ dự luật nhưng vẫn còn những quan ngại nhất định.

Về mức chi tiêu, Tổng thống Trump hồi tháng 5 đã đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng 892,6 tỷ USD cho năm tài khóa 2026, không thay đổi so với năm 2025. Trong khi Hạ viện giữ mức chi này, Thượng viện trước đó đã đề xuất mức chi cao hơn, lên tới 925 tỷ USD.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng có vai trò ủy quyền các chương trình của Lầu Năm Góc, song không trực tiếp cấp ngân sách. Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua các dự luật chi tiêu riêng biệt để phân bổ ngân sách cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 9/2026.

Ngoài các nội dung truyền thống liên quan đến mua sắm quốc phòng và cạnh tranh chiến lược, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm nay còn tập trung cắt giảm một số chương trình mà Tổng thống Trump phản đối, trong đó có các chương trình đào tạo về đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng là một trong số ít các đạo luật lớn được Quốc hội Mỹ thông qua hằng năm và các nhà lập pháp coi đây là truyền thống được duy trì liên tục kể từ năm 1961. Tuy nhiên, quá trình thông qua dự luật năm nay gặp nhiều khó khăn hơn so với thông lệ.

Quy định thủ tục mở đường cho cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện hôm 10/12 chỉ được thông qua với tỷ lệ sít sao 215 thuận và 211 chống, sau khi một số nghị sỹ Cộng hòa thay đổi quan điểm vào phút chót.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ ký ban hành Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng ngay sau khi dự luật được chuyển tới Nhà Trắng./.

