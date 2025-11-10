Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 15.

Tại Đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam-Ấn Độ không ngừng được củng cố, phát triển.

Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2016, hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất và phát huy hiệu quả trên tất cả các trụ cột nhất là về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian qua được triển khai tích cực, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, nổi bật như: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không" (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế).

Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các Bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy các nội dung như: Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn; tăng cường hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy triển khai các gói tín dụng, gói viện trợ không hoàn lại; nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn... phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự đối thoại. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là các khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cử đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai; đồng thời trân trọng mời đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Ấn Độ và các doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.

Ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ phát biểu tại đối thoại. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Chia sẻ sâu sắc với Việt Nam trước sự mất mát, thiệt hại về người và tài sản trước những đợt thiên tai vừa qua, ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam vì sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; đồng thời khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực như: gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; trao đổi chuyên môn, huấn luyện; đào tạo; công nghiệp quốc phòng...

Ngày 11/11, Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) sẽ diễn ra tại Việt Nam. Ông Rajesh Kumar Singh nhấn mạnh, diễn tập chung trên thực địa về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương, bày tỏ ủng hộ việc tăng cường phạm vi, quy mô của diễn tập./.