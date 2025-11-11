Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo

Chương trình bồi dưỡng đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ (Vietnam-India Innovation Gateway Bootcamp) đã được tổ chức tại Trung tâm Xuất sắc NASSCOM (CoE), thành phố Gurugram, bang Haryana của Ấn Độ, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Sự kiện diễn ra ngày 10/11 nằm trong khuôn khổ chương trình kết nối hệ sinh thái công nghệ của hai nước, với sự tham dự của đại diện cơ quan chính phủ, chuyên gia và nhiều công ty khởi nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, đã nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang chuyển từ hợp tác truyền thống sang hợp tác dựa trên đổi mới, công nghệ và chuyển đổi số.

Ông đánh giá sáng kiến “Innovation Gateway” là nền tảng quan trọng giúp các công ty khởi nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp năng động của Ấn Độ và mở rộng cơ hội thị trường.

Các phiên làm việc trong ngày tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái công nghệ, hợp tác nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa đổi mới và kết nối doanh nghiệp.

Đại diện NASSCOM CoE đã trình bày về hệ sinh thái công nghệ Ấn Độ, nhấn mạnh vai trò của các trung tâm xuất sắc trong liên kết doanh nghiệp - học thuật và hỗ trợ DeepTech, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Công nghiệp 4.0.

Các cố vấn và chuyên gia từ Việt Nam, gồm bà Nguyễn Bảo Thúy đến từ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia (NSSC), ông Chu Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và ông Hoàng Hồng Minh (CEO Công ty cổ phần Chung Xe), đã chia sẻ về chiến lược đổi mới quốc gia, cơ hội hợp tác xuyên biên giới và định hướng phát triển DeepTech tại Việt Nam. Các công ty khởi nghiệp hai nước tham gia hai vòng cố vấn chuyên sâu về phát triển sản phẩm, mở rộng kinh doanh và xây dựng mô hình hợp tác thử nghiệm công nghệ.

Kết thúc sự kiện, các doanh nghiệp đánh giá cao cơ hội tiếp cận trực tiếp các chuyên gia, chính sách hỗ trợ và hệ sinh thái công nghệ Ấn Độ, đồng thời đề xuất tổ chức thêm chương trình bồi dưỡng theo lĩnh vực ưu tiên như HealthTech và AgriTech.

Sự kiện được nhận định đã đạt mục tiêu mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ và đặt nền tảng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo./.

Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy liên kết kinh tế số và công nghệ cao Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số Việt Nam-Ấn Độ 2025 được kỳ vọng là bước khởi đầu quan trọng, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai quốc gia.