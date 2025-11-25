Nghiên cứu đánh giá 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

Sáng 25/11, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp, trao đổi với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa.

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng vui mừng chào đón Đại sứ thăm Học viện; khẳng định Đại sứ quán Ấn Độ là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy quan hệ giữa Học viện với các đối tác Ấn Độ.

Chia sẻ ấn tượng sâu sắc về những thành tựu của đất nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là về phát triển năng lượng, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng điều này phản ánh Ấn Độ đang tiếp cận phát triển với tư duy mới, toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước, nhất là từ năm 2016 khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mối quan hệ được xây đắp trên nền tảng tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong thành tựu chung hợp tác hai nước, Học viện tự hào là nơi đặt Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, một sáng kiến chung của lãnh đạo hai nước, thể hiện sự coi trọng rất lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ này.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc Đại sứ Tshering W. Sherpa nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam vào thời điểm có ý nghĩa khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, và đề nghị hai bên hợp tác tổ chức một hội thảo để đánh giá 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định Việt Nam đang đề cao tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới và mong muốn trao đổi, tham khảo kinh nghiệm từ Ấn Độ, một cường quốc đang vươn lên mạnh mẽ.

Cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Tshering W. Sherpa cho biết dù mới đến Việt Nam nhận công tác nhưng ông đã thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa hai nước về giá trị cộng đồng và gia đình.

Chia sẻ với các ý kiến phát biểu của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại sứ cho rằng cả hai nước đều đang hướng đến một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở.

Đại sứ cũng bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đồng thời đưa ra một số đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh những năm tới, như tổ chức một hội thảo nhìn lại 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ; xây dựng các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên biệt; xuất bản sách chung kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ và mời lãnh đạo Học viện thăm Ấn Độ.

Đại sứ Tshering W. Sherpa khẳng định sẽ nỗ lực kết nối hợp tác giữa Học viện với các đối tác của Ấn Độ./.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 15 Chiều 10/11, tại Hà Nội, Việt Nam và Ấn Độ tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 15, thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, gìn giữ hòa bình và thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng.