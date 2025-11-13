Hội chợ Mùa Thu 2025: Cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Ấn Độ

Sau khi Hội chợ Mùa Thu 2025 - sự kiện thương mại quy mô lớn đầu tiên do Chính phủ Việt Nam trực tiếp chỉ đạo - khép lại, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, về kết quả nổi bật của hội chợ, tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước, cũng như định hướng triển khai các hoạt động xúc tiến trong thời gian tới nhằm củng cố đà hợp tác Việt Nam-Ấn Độ.

Theo Tham tán Bùi Trung Thướng, dù được chuẩn bị trong thời gian ngắn, song Hội chợ Mùa Thu 2025 vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ với quy mô lớn, số lượng doanh nghiệp và sản phẩm trưng bày phong phú.

Đoàn doanh nghiệp Ấn Độ là nhóm tham dự đông đảo nhất và đồng hành trong suốt chương trình, điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thị trường Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đánh giá cao sự chuyên nghiệp của các đơn vị Việt Nam, đồng thời đưa ra các góp ý nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trong các kỳ hội chợ tiếp theo.

Qua các buổi làm việc, doanh nghiệp Ấn Độ đã bày tỏ ấn tượng với hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm sáng tạo và nhóm hàng chăm sóc sức khỏe của Việt Nam - những lĩnh vực được xem là giàu tiềm năng khi thâm nhập thị trường Ấn Độ.

Gian hàng của các nước tại Hội chợ mùa Thu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngược lại, các sản phẩm thân thiện môi trường, bổ sung dinh dưỡng từ Ấn Độ cũng được đánh giá là có cơ hội lớn tại Việt Nam, mở ra hướng hợp tác hai chiều giữa hai nền kinh tế.

Ông Bùi Trung Thướng cho biết sự quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp Ấn Độ đến Việt Nam xuất phát từ xu hướng dịch chuyển thương mại toàn cầu, các chính sách thuế đối ứng của Mỹ, cũng như chủ động kết nối của cơ quan đại diện và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cộng thêm việc có nhiều chuyến bay thẳng giữa hai bên.

Trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tiếp tục tổ chức đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tham dự bốn kỳ hội chợ Xuân-Hạ-Thu-Đông tại Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trực tiếp vào các địa phương trong nước, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp-doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, có nhiều tiềm lực kinh tế và có thể đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài theo chính sách Go Global do Bộ Công Thương đang ban hành, soạn thảo, kiến nghị trong chính phủ, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, phát triển thành công tại thị trường Ấn Độ.

Đề cập đến khuyến nghị dành cho doanh nghiệp Việt Nam, ông Bùi Trung Thướng nhấn mạnh: “Thị trường Ấn Độ rất tiềm năng nhưng đòi hỏi sự kiên trì và hiểu biết sâu về pháp luật, văn hóa tiêu dùng. Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị hiếu, đảm bảo hợp đồng chặt chẽ và nên hợp tác cùng đối tác Ấn Độ có năng lực để nhanh chóng thâm nhập thị trường.”

Phóng viên TTXVN tại New Delhi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Aakash Kushwah - Quản lý cấp cao của Công ty trách nhiệm hữu hạn Triển lãm Ấn Độ (IEML), người trực tiếp đại diện IEML tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025.

Ông Aakash bày tỏ “rất ấn tượng” với công tác tổ chức chuyên nghiệp và cách thể hiện sinh động của văn hóa Việt Nam tại hội chợ. Ông cho biết so với nhiều hội chợ quốc tế khác, sự kiện tại Việt Nam được đánh giá “tập trung nhiều hơn vào người tiêu dùng”, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị hiếu thị trường.

Trong quá trình giao lưu và làm việc với các đối tác Việt Nam, ông Aakash nhận thấy nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu mây tre, đồ gỗ, đồ trang trí nội thất - những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam và tin tưởng sẽ sớm có các dự án hợp tác cụ thể do sau hội chợ, phía IEML và các đối tác Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì liên hệ trực tuyến để thảo luận cơ hội kinh doanh.”

Đánh giá về tiềm năng phát triển của hội chợ trong tương lai, ông Aakash nhận định sự kiện có thể trở thành “điểm đến lớn trong khu vực cho các hoạt động giao thương, kết nối chuỗi cung ứng”.

Bên cạnh đó, ông cũng khuyến nghị ban tổ chức nên tăng cường các buổi kết nối B2B, tổ chức tham quan nhà máy, mở rộng tiếp cận quốc tế và hỗ trợ dịch thuật cho khách nước ngoài để nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại song phương.

Ngoài ra, một đại diện của Công ty AVA Cholayil Health Care (Thương hiệu Kaytra) - doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm thiên nhiên, với các sản phẩm phát triển từ tinh hoa Ayurveda của Ấn Độ - cũng đánh giá cao công tác tổ chức hội chợ của Việt Nam. Ông cho biết Kaytra đã tìm được một đối tác tốt cho thương hiệu của mình tại hội chợ này. Vì vậy, Kaytra rất lạc quan về hành trình phía trước.

Bên cạnh đó, ông cũng mong sẽ nhận được thông tin về bất kỳ triển lãm hoặc hội chợ thương mại nào sắp tới ở Việt Nam, đặc biệt là các triển lãm B2C.

Như vậy, Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện thương mại tầm cỡ quốc tế, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ.

Với sự chủ động của các cơ quan xúc tiến cùng quyết tâm từ hai phía, quan hệ thương mại song phương hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và cân bằng trong giai đoạn tới./.

Những con số ấn tượng tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.