Gian hàng tỉnh Tuyên Quang tỏa sáng tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Gian hàng tỉnh Tuyên Quang được vinh danh Top 10 tại Hội chợ Mùa Thu 2025, ghi dấu ấn với hơn 100 sản phẩm nông sản đặc sắc, khẳng định sức sống của thương hiệu vùng cao trên thị trường trong nước.

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – năm 2025, hàng nghìn gian hàng từ khắp các tỉnh, thành phố cùng tụ hội, mang đến không gian giao thương đầy sắc màu. Giữa dòng chảy sôi động ấy, gian hàng Tuyên Quang nổi bật với nét mộc mạc mà tinh tế – nơi hội tụ tinh hoa nông sản vùng cao.

Với cách trưng bày sáng tạo, sản phẩm đặc sắc và tinh thần kết nối mạnh mẽ, gian hàng tỉnh Tuyên Quang đã được vinh danh trong Top 10, xếp thứ 9 trên tổng số hơn 3.000 gian hàng toàn quốc. Một phần thưởng nhỏ, nhưng là niềm tự hào lớn của những người làm nông sản Tuyên Quang./.