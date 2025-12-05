Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn tiếp tục gây lũ trên các sông ở Lâm Đồng, Khánh Hòa và Quảng Ngãi. Trong đó lũ trên sông Cam Ly, tỉnh Lâm Đồng đã vượt lũ lịch sử năm 2019 là 0,11m; trên sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng ở mức trên báo động 3.
Tính 8h, ngày 5/12, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn, chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 1 người thiệt mạng, khoảng 6.195 căn nhà bị ngập lụt.
Hơn 4.100 tàu cá bị đứt neo và bị chìm 24 tàu; hơn 4.000 con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; thiệt hại 300m2 diện tích ao nuôi cá
Về hạ tầng, giao thông, đô thị, sạt lở đất, có khoảng trên 17 điểm bị sạt lở, 4 cầu, cống dân sinh bị hư hỏng và nhiều tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt. Ước sơ bộ tổng giá trị thiệt hại trên 113 tỷ đồng./.