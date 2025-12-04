Sẵn sàng ứng phó với mưa lũ tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt

Ngày 4/12, Bộ Xây dựng đã ban hành Cộng điện ứng phó với mưa lũ khu vực Miền Trung, nhằm triển khai Công điện số 36/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 03/12/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó với mưa lũ khu vực Miền Trung.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục, sát diễn biến tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập, sạt lở đất, lũ quét bảo đảm kịp thời, hiệu quả, với phương châm chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trong khu vực chịu ảnh hưởng.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với các Sở Xây dựng và các lực lượng chức năng của địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng trực, phân luồng tổ chức giao thông từ xa, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông; cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường sắt tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, các khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc thường có đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Ngành đường sắt chỉ đạo các đơn vị tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất. Có kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Về phía ngành hàng không, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng tham mưu việc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập hữu hiệu; kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị để bảo đảm an toàn lưới điện để vận hành cung cấp nước sạch cho các vùng bị ngập lụt.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn thi công công trình xây dựng và phòng chống sạt lở khi có mưa lũ; đồng thời, triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập, sạt lở đất, lũ quét, kịp thời khắc phục các sự cố công trình, phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác

Đối với Sở Xây dựng các địa phương có phương án xử lý đối với các vị trí bị ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ được giao quản lý, đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt là các tuyến quốc lộ được phân cấp quản lý và các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn để chuẩn bị ứng phó mưa lớn, lũ, ngập, sạt lở đất, lũ quét.

Các cấp, các ngành ở địa phương phối hợp chặt chẽ với các Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy chủ động khắc phục khi có sự cố do mưa lớn, lũ, ngập, sạt lở đất, lũ quét, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy được giao quản lý; phối hợp ngành đường bộ, đường sắt, trong việc điều hành việc vận tải, tăng bo, chuyển tải hành khách và hàng hóa khi có yêu cầu./.

Lâm Đồng khẩn cấp di dời người dân bị ngập do mưa lũ Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, canô và phương tiện chuyên dụng vào vùng trũng để vận động, đưa người dân đến nơi an toàn, không để ai ở lại khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.