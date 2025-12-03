Nghệ An: Thả cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên

Chiều ngày 3/12, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (tỉnh Nghệ An) cho biết, trưa cùng ngày, Ban quản lý khu bảo tồn phối hợp với Hạt kiểm lâm Qùy Hợp, Công an xã Qùy Hợp đã thả 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc nguy cấp, quý hiếm nặng 0,7kg về môi trường tự nhiên trong khu bảo tồn.

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, trước đó, cá thể rùa này được ông Trương Văn Ân (xã Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt được tại đường dân sinh trên địa bàn.

Sau khi tra cứu, tìm hiểu thì ông Trương Văn Ân phát hiện các đặc điểm hình dáng, màu sắc, kích thước của con rùa bắt được trùng khớp với đặc điểm nhận diện của rùa hộp trán vàng miền Bắc.

Xác định cá thể rùa này là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nên ngày 2/11 ông Ân đã chủ động mang cá thể rùa này đến Công an xã Qùy Hợp để giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm Qùy Hợp làm thủ tục tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Cá thể Rùa hộp trán miền Bắc (tên khoa học là Cuora galbinifrons) nặng 0,7kg vừa được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống phối hợp với Hạt kiểm lâm Qùy Hợp, Công an xã Qùy Hợp thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: TTXVN phát)

Rùa hộp trán vàng thuộc họ rùa đầm, phân bố chủ yếu tại khu vực châu Âu, châu Á. Tại Việt Nam, rùa hộp trán vàng phân bố ở 3 miền, phân thành rùa hộp trán vàng miền Bắc, rùa hộp trán vàng miền Trung và rùa hộp trán vàng miền Nam.

Môi trường sống của rùa hộp trán vàng là khu vực sông ngòi, đầm lầy, ao hồ. Rùa hộp trán vàng có đặc điểm nhận diện như yếm của rùa gồm hai mảnh, có thể cử động được, nửa yếm sau cố định, nửa yếm trước có thể khép lại và thụt đầu vào trong khi bị tấn công. Mai rùa cao, gồ lên với rìa mai và thường có màu đen sẫm hoặc nâu, xen kẽ trên lưng là những dải sọc màu vàng nhạt. Kích thước của rùa ở mức trung bình khoảng 280mm và rộng 10-20cm.

Riêng rùa hộp trán vàng miền Bắc (tên khoa học là Cuora galbinifrons) có mai màu vàng và gồ lên rất đẹp.

Trên mai có nhiều hoa văn. Đầu rùa có xen kẽ những đốm màu đen và xám rõ rệt. Yếm có màu vàng đậm và không pha với màu khác.

Rùa hộp trán vàng miền Bắc được xếp vào nhóm IB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT, ngày 24/6/2025, hiệu lực từ ngày 1/7/2025); nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và Sách đỏ IUCN, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp; nghiêm cấm khai thác, săn bắt, buôn bán, nuôi, tàng trữ, vận chuyển vì mục đích thương mại.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, là 1 trong hệ thống hơn 160 rừng đặc dụng của cả nước, Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống có diện tích hơn 46.400ha, là 1 trong 3 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây tỉnh Nghệ An, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2007.

Hiện nay, khu bảo tồn có độ che phủ đạt hơn 98%. Qua điều tra, khảo sát xác định được trong khu bảo tồn hệ thực vật có hơn 1.800 loài, dưới loài thuộc hơn 770 chi, 194 họ của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch; trong đó có 130 loài có nguy cơ tuyệt chủng, gồm 76 loài trong Sách đỏ Việt Nam, 39 loài trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính Phủ và 15 loài trong IUCN năm 2020. Hệ động vật với gần 570 loài được, trong đó có 69 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Khu bảo tồn là nơi có môi trường sinh cảnh đa dạng, phong phú với đa dạng sinh cảnh cao, rất phù hợp và an toàn để tái thả các loài động vật hoang dã quý hiếm về với môi trường tự nhiên./.

