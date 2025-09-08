Tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên cá thể Rùa núi vàng quý hiếm

Ngày 8/9, thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, Trạm Côn Sơn - Phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo vừa tiếp nhận từ Trạm Rađa 32 (Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân) cá thể Rùa núi vàng (Indotestudo elongata), thuộc họ Rùa núi (Testudinidae) nằm trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Cá thể Rùa núi vàng được xác định giới tính là rùa cái, có trọng lượng khoảng 1,6 kg, chiều dài mai 34 cm, chiều rộng mai 19 cm.

Sau khi tiếp nhận, đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã tiến hành kiểm tra tổng quát, đảm bảo rằng cá thể rùa không bị thương hay nhiễm bệnh - quá trình này không chỉ giúp đánh giá tình trạng sức khỏe mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trước khi thả rùa về tự nhiên, để chúng có cơ hội sống sót cao nhất.

Sau khi xem xét, Trạm Côn Sơn phối hợp với đại diện Trạm Rađa 32 tiến hành thả cá thể Rùa về môi trường rừng tự nhiên để đảm bảo công tác bảo tồn.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế - Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo chia sẻ, việc chọn địa điểm thả rùa cũng được cân nhắc kỹ lưỡng.

Khu vực được chọn phải là nơi có thảm thực vật phong phú, nguồn nước dồi dào và ít bị tác động bởi con người. Điều này nhằm giúp Rùa núi vàng dễ dàng tìm kiếm thức ăn, nước uống và hòa nhập trở lại với môi trường sống tự nhiên.

Rùa núi vàng là một trong những loài rùa cạn đẹp và hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh sách các loài nguy cấp của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Chúng thường sống ở các khu rừng nhiệt đới, cận nhiệt đới, có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, do nạn buôn bán trái phép và mất môi trường sống, số lượng cá thể Rùa núi vàng trong tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng./.

