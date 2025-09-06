Nghệ An: Người dân giao nộp một cá thể Cu li nhỏ nằm trong Sách Đỏ

Chiều 6/9, đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Yên Thành (tỉnh Nghệ An) xác nhận, ngày 6/9, đơn vị đã tiếp nhận được một cá thể Cu li nhỏ trong tình trạng khỏe mạnh từ một người dân.

Sau khi tiếp nhận, Hạt kiểm lâm chăm sóc, theo dõi để thả về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, sáng 6/9, trong khi đi làm trong khuôn viên vườn của gia đình, anh Nguyễn Văn Sửu (trú tại xóm Tây Hồ, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện 1 cá thể Cu li nhỏ. Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Sửu biết được con Cu li này thuộc loại động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên đã liên hệ và giao nộp trực tiếp cho cơ quan chức năng.

Người dân giao nộp cá thể cu li nhỏ cho Hạt kiểm lâm Yên Thành (tỉnh Nghệ An) trong chiều 6/9/2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Công an xã Giai Lạc, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã, anh Nguyễn Văn Sửu đã bàn giao cá thể Cu li cho Hạt kiểm lâm Yên Thành.

Cu li nhỏ có tên khoa học Nycticebus Pygmaeus, là loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao. Loài này được xếp vào nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam và thuộc diện bảo vệ theo Công ước CITES về buôn bán các loài hoang dã nguy cấp.

Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Thế giới xếp Cu li nhỏ vào nhóm rất nguy cấp (EN) có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn.

Đặc điểm Cu li nhỏ có đôi mắt to và độ mở lớn, xung quanh hai mắt có vòng tròn lông màu nâu vàng; có hai dải lông màu nâu sẫm chạy từ đỉnh đầu xuống hai mắt; lông mềm mại màu hung nâu xen kẽ ít lông trắng bạc; dọc sống mũi có vết trắng; dọc sống lưng có vết hoe đỏ thẫm và bụng trắng vàng ánh bạc.

Khi trưởng thành, mỗi cá thể Cu li nhỏ có chiều dài cơ thể từ 19-23cm, nặng từ 377-450gram. Cá thể đực thường lớn hơn con cái.

Cu li nhỏ có thể sống đơn độc hoặc thành nhóm nhỏ từ 3-4 cá thể. Là động vật thường đi kiếm ăn vào ban đêm, thức ăn của chúng bao gồm các loại côn trùng, bọ cánh cứng, quả cây, lá nón cây.... Cu li nhỏ phân bố chủ yếu ở các khu rừng nguyên sinh hoặc rừng thứ sinh.

Việc người dân chủ động bàn giao cá thể động vật quý hiếm khi phát hiện đã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học./.

