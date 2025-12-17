Yêu cầu xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lô

Sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực, một số điểm sạt lở chỉ còn cách nhà dân gần nhất từ 3 đến 5 mét.

Hiện nay khu vực bờ sông Lô đoạn từ Km35+200 đến Km36+200 đê hữu Lô thuộc địa bàn xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Vị trí sạt lở kéo dài khoảng 200m, ăn sâu vào bờ, taluy sạt cao từ 10 đến 12m so với mực nước sông hiện tại.

Sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực, một số điểm sạt lở chỉ còn cách nhà dân gần nhất từ 3 đến 5 mét.

Trước tình hình cấp bách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao xã Dân Chủ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực sạt lở.

Trong đó, duy trì việc cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, hạn chế người dân, phương tiện và gia súc đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, yêu cầu tàu, thuyền không neo đậu tại khu vực này để tránh phát sinh thiệt hại./.