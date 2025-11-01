An Giang: Tiếp tục xảy ra sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại xã Mỹ Hòa Hưng

Sáng 1/11, ông Đặng Tấn Lộc, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, cho biết trên địa bàn xã tiếp tục xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục hộ dân.

Theo ông Lộc, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 31/10, tại tổ 3, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng. Đoạn sạt lở với chiều dài khoảng 150m, ăn sâu vào bờ sông 20m.

Sạt lở làm sụp hoàn toàn tuyến đường giao thông qua địa bàn tổ 3, ấp Mỹ Thuận, ảnh hưởng đến 12 hộ dân với 44 nhân khẩu sinh sống dọc tuyến đường giao thông.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng ước thiệt hại tài sản của người dân với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Vị trí sạt lở bước đầu cơ quan chức năng xác định nằm cách điểm sạt lở xảy ra ngày 4/9/2025 khoảng 50m về phía thượng nguồn sông Hậu. Đây là đoạn bờ có địa hình cong, dòng chảy áp sát bờ, nước xiết, kết hợp với tải trọng lớn từ nhà cửa và giao thông trên bờ, khiến nền đất yếu, dễ bị sụt lún và sạt trượt.

Sau khi vụ sạt lở xảy ra, lãnh đạo xã Mỹ Hòa Hưng đã huy động lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã cùng Ban ấp Mỹ Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường để đảm bảo an toàn.

Trước tình hình sạt lở phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Mỹ Hòa Hưng đã tiến hành khảo sát thực địa, hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hiện địa phương tiếp tục vận động người dân xung quanh khu vực sạt lở di dời vật kiến trúc để giảm tải trọng; kéo dây khoanh vùng, lắp đặt rào chắn, biển báo tạm, treo đèn cảnh báo,… đảm bảo an toàn giao thông qua lại khu vực sạt lở.

Đồng thời địa phương tiếp tục theo dõi để cảnh báo và vận động cho người dân, các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng sụt lún, sạt lở di dời đến nơi an toàn.

Hiện khu vực sạt lở tại tổ 3, ấp Mỹ Thuận có nguy cơ sẽ tiếp tục sạt lở sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân xung quanh, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực có nguy cơ cao khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Song song đó, địa phương cũng đã nhanh chóng báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành chuyên môn để tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở, có phương án hỗ trợ xử lý, khắc phục đoạn đường bị hư hại, đồng thời kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó chiều ngày 29/10, tuyến đường từ cống Út Na đến chợ Đầu Cồn, thuộc tổ 5 ấp Mỹ Thuận và tổ 1 ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Vụ sạt lở làm sập hoàn toàn 1 cầu ván phục vụ giao thông đi lại và 1 tiệm tạp hóa sụp hoàn toàn xuống sông. Khu vực sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 8 hộ dân với 23 nhân khẩu thuộc ấp Mỹ Khánh 1 và 8 hộ dân ấp Mỹ Thuận. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản trên 1 tỷ đồng./.

Đồng Tháp khẩn trương xử lý sạt lở bờ sông Tiền UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Long khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi sát diễn biến tình hình sạt lở, giăng dây, cắm biển báo khu vực nguy hiểm.