Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước thải nhiễm xạ lần thứ 17 ra biển

Ngày 5/12, Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước thải nhiễm xạ hạt nhân lần thứ 17 từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.

Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đợt xả nước thải này dự kiến kéo dài đến hết ngày 22/12 và ước tính sẽ đổ ra biển khoảng 7.800 tấn nước thải.

Công ty cho biết do hoạt động xả thải này, giá hải sản và các sản phẩm liên quan đã bị kéo giảm và phải bồi thường khoảng 85 tỷ yen (550 triệu USD) tính đến ngày 26/11.

Từ tháng 8/2023 đến nay, Nhật Bản đã xả ra biển tổng cộng 125.488 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý trong 16 đợt xả thải.

Dự kiến, đợt xả thải thứ 18 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 3/2026.

Trước đó, trong chuyến thị sát tỉnh Fukushima hôm 2/12, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết chính phủ sẽ đẩy nhanh công tác tái thiết khu vực bị tàn phá trong trận động đất và thảm họa hạt nhân năm 2011.

Ngoài thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, bà Takaichi cũng đã tham quan cơ sở lưu trữ tạm thời đất được lấy ra trong quá trình khử nhiễm.

Bà khẳng định sẽ tiếp nối lộ trình của chính quyền tiền nhiệm trong việc di dời đất thải ra khỏi tỉnh Fukushima vào tháng 3/2045./.

Nhật Bản thực hiện đợt 7 xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển TEPCO - chủ sở hữu của điện hạt nhân Fukushima số 1, cho biết dự kiến từ tháng 1/2025, công ty sẽ bắt đầu tháo dỡ các bể chứa rỗng sau khi xả nước thải, và quá trình này dự kiến kéo dài trong 1 năm.