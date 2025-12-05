Vĩnh Long khắc phục kịp thời sạt lở cồn Thanh Long

Ngày 5/12, Ủy ban nhân dân xã Quới Thiện (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, địa phương đang tích cực phối hợp với ngành chức năng và người dân triển khai các giải pháp khắc phục tình hình sạt lở tại khu vực đê bao cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện).

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, một đoạn đê bao dài 20m bị sạt lở, vị trí cách điểm sạt lở trước đó khoảng 50m về phía hạ lưu. Vụ sạt lở ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và 15ha cây ăn trái; trong đó làm sụp một phần nhà của một hộ dân, khoét sâu vào nền móng, có dấu hiệu tiếp tục bị sụp lún. Đoạn sạt lở nằm trong khu vực 225m đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long công bố tình huống sạt lở khẩn cấp.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long và chính quyền địa phương nhanh chóng đến khảo sát, thăm hỏi và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai phương châm “4 tại chỗ,” huy động lực lượng kết hợp cơ giới gia cố tạm thời vị trí đê bị vỡ nhằm giảm thiểu thiệt hại và ổn định đời sống trong khu vực.

Khu vực sạt lở làm mất một phần ngôi nhà của người dân tại cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn, tiếp tục thông tin kịp thời về diễn biến sạt lở và tình hình khí tượng thủy văn để người dân chủ động phối hợp ứng phó, thường xuyên theo dõi an toàn đê bao để có biện pháp xử lý kịp thời.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Răng cho biết, khu vực sạt lở nằm trong đoạn 225m đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố tình huống thiên tai khẩn cấp. Sạt lở ảnh hưởng lớn đến cây trái, hoa màu, nhà cửa và đời sống người dân.

Trước mắt, ngành nông nghiệp phối hợp địa phương vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm và bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Về lâu dài, Sở đang khẩn trương xây dựng đề án di dân khẩn cấp tại các khu vực sạt lở ở khu vực để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2025 - 2026, đảm bảo đủ điều kiện tái định cư cho người dân tại các vùng xung yếu.

Cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long) từng xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, đáng chú ý là vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2016 và 2025, gây thiệt hại lớn về đất sản xuất và đời sống người dân.

Mặc dù chính quyền và người dân đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp gia cố, nhưng tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ cao.

Trước thực trạng này, ngày 8/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê bao cồn Thanh Long với chiều dài 225m, từ hộ ông Phan Thanh Minh đến hộ bà Lê Thị Đông (ấp Phước Lý Nhì), mức độ sạt lở nguy hiểm; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay biện pháp khẩn cấp ứng phó và khắc phục hậu quả.

Người dân mong muốn địa phương sớm triển khai các phương án để hạn chế sạt lở, ổn định sản xuất hoặc xem xét bố trí tái định cư để yên tâm sinh sống.

Ông Đặng Văn Hữu (ấp Phước Lý Nhì, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Hôm trước bể bờ, nước vô xong làm cây suy kiệt, bà con mới bón phân hơn 10 ngày thì bờ bao lại bể. Giờ cây chết hết, bưởi, xoài, cau vàng ngập hết. Lá cau phải rửa sạch, xử lý mới bán được; còn bưởi với xoài phải đợi rút nước mới bón phân cho tươi lại. Đời sống và sản xuất hiện quá khó khăn, người dân mong chính quyền sớm triển khai các chính sách để bà con về đất liền sinh sống ổn định.”

Ông Phan Thanh Minh, Trưởng ấp Phước Lý Nhì (xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: “Khoảng 14 giờ chiều hôm qua xảy ra sạt lở, người dân đã gọi đơn vị thi công đến xử lý các điểm nguy cơ. Đến khuya, nước lớn tràn bờ tiếp tục gây sạt lở đất. Trước đó, ngày 23/10, khu vực này cũng từng bị sạt lở, khiến cây trái suy kiệt; bà con đã bón phân, chăm sóc để phục hồi vườn cây, nhưng nay lại bị ngập, xem như mất trắng lần nữa. Địa phương đã chỉ đạo bố trí tái định cư tạm tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ và vận động các hộ dân lên đó ở, song vì còn phải chăm sóc vườn cây ăn trái nên nhiều hộ vẫn bám trụ trên cồn. Người dân mong sớm được bố trí tái định cư ổn định, bởi tình trạng sạt lở liên tục khiến cuộc sống vô cùng phập phồng”./.

Vĩnh Long bố trí vốn xây dựng khẩn cấp công trình khắc phục sạt lở Đây là dự án nhằm chủ động ứng phó thời tiết cực đoan như triều cường, dông lốc, sóng lớn và nước biển dâng; bảo vệ tuyến đê quốc phòng, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân ven biển Long Vĩnh.