Vĩnh Long: Nhiều tuyến đê bao ven sông Cổ Chiên sạt lở nghiêm trọng

Chiều 29/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa cùng lãnh đạo sở, ngành đã có buổi khảo sát các điểm sạt lở ven sông Cổ Chiên trên địa bàn xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết phức tạp và triều cường dâng cao, nhiều đoạn đê bao khu vực ven sông tại xã Nhị Long bị sạt lở rất nghiêm trọng với tổng chiều dài gần 2 km, có điểm mất hoàn toàn kết cấu bờ bao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, các tuyến đê bao ở ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp A, Đức Mỹ A bị sạt lở với tổng chiều dài 1,56 km, ăn sâu vào bờ từ 2-4 m; đoạn đê bao ở ấp Đức Mỹ bị mất hoàn toàn bờ bao dài 65m.

Ngoài ra, đoạn bờ bao tại Cồn Hô (ấp Mỹ Hiệp A) cũng xuất hiện nhiều điểm sụt lún, có dấu hiệu nứt vỡ. Dù chính quyền địa phương đã có biện pháp khắc phục tạm thời, nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn.

Đáng lo ngại hơn, tuyến bờ bao đang thi công khu vực Cồn Hô hiện đang bị sụt lún rất nghiêm trọng.

Cùng đó là bờ bao cũ thiếu nguồn lực duy tu, bảo dưỡng nên bị xuống cấp; có đoạn đã bị nước tràn qua, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến bờ bao mới đang trong quá trình thi công.

Không chỉ bờ bao, tuyến đường nhựa cặp sông Đùng Đình (thuộc ấp Long An) với chiều dài khoảng 1 km đã bị sạt lở 3 đoạn dài khoảng 100 mét, ăn sâu vào đường nhựa từ 1–2 mét vào mặt đường.

Việc này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, mà còn gây bất an cho người dân trong khu vực, nhất là trong mùa mưa bão.

Sau khi khảo sát các điểm sạt lở, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhị Long cắm biển báo, cảnh báo các khu vực sạt lở, thông báo rộng rãi đến người dân về tình hình sạt lở tại các khu vực này để người dân biết chủ động phòng, tránh trong sinh hoạt, sản xuất.

Với các điểm sạt lở nghiêm trọng, nguy hiểm, địa phương vận động, hỗ trợ người dân trong khu vực di dời, để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long xem xét, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở nếu đủ điều kiện; đề xuất các phương án khắc phục phù hợp, đúng quy định./.

