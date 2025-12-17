Thời tiết ngày 17/12: Nhiều khu vực biển có gió mạnh, sóng cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Dự báo, ngày và đêm 17/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, riêng phía Đông cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngày 17/12, phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 18/12, khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/12

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Có mưa rải rác, trời rét. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

