Gia Lai: Tiếp nhận 5 cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Gia Lai tiếp nhận 5 cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Hồng Điệp
Rùa núi vàng. (Ảnh: TTXVN phát)
Rùa núi vàng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/12, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận và phối hợp xử lý 5 cá thể rùa núi vàng do một người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, số rùa trên được anh Lê Văn Miền (sinh năm 1985, trú tại phường Pleiku) phát hiện trong quá trình đi lại trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ, anh Miền đã chủ động liên hệ với Công an phường Pleiku để bàn giao theo đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Pleiku đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác định tình trạng sức khỏe các cá thể rùa, đồng thời làm thủ tục chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa tiếp tục chăm sóc, theo dõi và thực hiện các bước cần thiết trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Rùa núi vàng là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Loài này sinh sống chủ yếu trong các khu rừng tự nhiên, có vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái, song đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng do môi trường sống bị thu hẹp và tác động của con người.

Việc người dân tự giác giao nộp động vật hoang dã quý hiếm không chỉ giúp cơ quan chức năng kịp thời bảo tồn, cứu hộ các cá thể bị lạc môi trường sống mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã./.

(TTXVN/Vietnam+)
#rùa núi vàng #Gia Lai #động vật hoang dã Gia Lai
