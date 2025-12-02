Quảng Trị: Người dân tự nguyện giao nộp một cá thể rùa núi viền quý hiếm

Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo vừa phối hợp Trạm Kiểm lâm Lao Bảo-Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận một cá thể rùa núi viền quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ ngày 2/12, anh Nguyễn Đình Tuấn, ngụ thôn Trung Chín, xã Lao Bảo phát hiện 1 con rùa nặng 3kg đang bò trong vườn nhà.

Biết đây là loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ nên anh Tuấn đã gọi điện đến đường dây nóng về bảo vệ động vật hoang dã để được hướng dẫn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lao Bảo lập biên bản tiếp nhận cá thể rùa để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Theo các cơ quan chức năng, đây là loài rùa núi viền, có tên khoa học là Manouria impressa, thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ./.

