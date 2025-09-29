Đề nghị siết chặt tình trạng săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản số 1908/LNKL-ĐT gửi sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường quản lý, kiểm soát động vật rừng, động vật hoang dã.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, thời gian qua, công tác quản lý lâm sản và động vật rừng nói chung, động vật hoang dã nói riêng cơ bản đã được kiểm soát chặt chẽ; nhiều hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, lâm sản và bảo tồn đa dạng sinh học.

Tuy vậy, hiện nay tại một số địa phương vẫn còn tình trạng săn bắt, bẫy, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái pháp luật liên quan đến động vật rừng và động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, chim di cư.

Trước thực tế trên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển động vật rừng, động vật hoang dã tại địa phương; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, các sở nông nghiệp và môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật rừng, động vật hoang dã; vận động người dân không săn bắt, bẫy, nuôi nhốt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định pháp luật; khuyến khích cộng đồng tham gia giám sát, tố giác vi phạm liên quan động vật rừng, động vật hoang dã.

Ngoài ra, sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật rừng, động vật hoang dã.

Trước đó, trong tháng 6/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT quy định quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Cùng với đó là Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Vì vậy, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 về tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 về các giải pháp cấp bách để bảo tồn loài chim hoang dã, chim di cư; cùng với các thông tư trên.

Các sở nông nghiệp và môi trường báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình quản lý, xử lý vi phạm động vật rừng, động vật hoang dã (nếu có) gửi Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để tổng hợp, kịp thời có phương án xử lý./.

