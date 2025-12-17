Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Phạm Chí Hửu (sinh năm 1996) đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay số tiền 1,1 tỷ đồng để cùng với tiền cá nhân mua lô đất tại địa chỉ F17-26, đường Trần Huy Liệu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Văn Sĩ-Văn Vũ
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Chí Hửu (sinh năm 1996, ngụ xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Chí Hửu và bà H.K.L đều là nhân viên của một ngân hàng thương mại.

Do cần tiền để trả nợ, Hửu đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bà H.K.L (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Cụ thể, Hửu đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay số tiền 1,1 tỷ đồng để cùng với tiền cá nhân mua lô đất tại địa chỉ F17-26, đường Trần Huy Liệu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Để tạo lòng tin, Hửu nhờ người thân đến Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích “bổ sung hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất," đồng thời sử dụng hình ảnh bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do một người môi giới gửi qua Zalo, sau đó chuyển tiếp cho bà H.K.L nhằm làm tài sản bảo đảm cho việc vay mượn. Nếu không đưa ra thông tin vay tiền để mua lô đất nói trên, bà H.K.L sẽ không đồng ý cho vay.

Sau khi nhận được tiền, Hửu nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền trên để chi trả các khoản nợ cá nhân. Trong thời gian vay mượn, đối tượng vẫn khẳng định với bà H.K.L việc mượn tiền là để mua lô đất nêu trên, sau đó tiếp tục đưa ra các thông tin như không thỏa thuận được giá mua đất, cho bạn mượn tiền… nhằm kéo dài thời gian và che giấu hành vi gian dối.

Khi phát hiện Hửu sử dụng tiền vay không đúng mục đích và cung cấp thông tin không đúng sự thật, bà H.K.L đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Làm việc với Cơ quan điều tra, Phạm Chí Hửu đã thừa nhận toàn bộ hành vi, khai nhận số tiền 1,1 tỷ đồng chiếm đoạt của bà H.K.L được dùng để trả nợ cho người khác.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

