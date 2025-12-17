Đà Nẵng tổ chức “phiên tòa giả định” tuyên truyền chống khai thác IUU

Ngày 17/12, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng, Tòa án Nhân nhân Khu vực 5, và Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 5 thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua hình thức “Phiên tòa giả định.”

Với mục đích trực quan hóa quy định pháp luật qua tình huống giả định, Ban tổ chức đã xây dựng kịch bản phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.”

Theo cáo trạng giả định, nhằm trục lợi từ nguồn lợi thủy sản, hai bị cáo đã sử dụng cặp tàu cá để tổ chức đưa 26 lao động sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Thông qua diễn biến tại phiên tòa, bà con ngư dân đã được trực tiếp theo dõi quy trình tố tụng, hiểu rõ hơn về các mức hình phạt nghiêm khắc dành cho những hành vi vi phạm IUU, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi bám biển.

Ngay sau phiên tòa, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các đơn vị phối hợp đã trực tiếp đối thoại, giải đáp cụ thể những thắc mắc của ngư dân về các quy định pháp lý liên quan và tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU cho bà con ngư dân tham gia phiên tòa giả định, cấp phát 500 tờ rơi về quy định IUU và 500 sổ tay Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các chủ tàu cá và ngư dân trên địa bàn đã ký cam kết chung tay đẩy lùi vấn nạn khai thác IUU.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng 45 suất quà ý nghĩa gồm: ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, phao tròn, chăn bông, đèn pin, áo mưa... cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động này không chỉ giúp ngư dân nắm vững kiến thức pháp luật mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo động lực để bà con yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển bền vững./.

