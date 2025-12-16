An Giang: Đề nghị truy tố thanh niên tung ảnh nhạy cảm của thiếu nữ 16 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) cho biết đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước (sinh năm 2004, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội “cưỡng dâm” theo quy định tại Điều 143, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định ngày 19/3, thông qua mạng xã hội, Đoàn Bá Tước làm quen với em Đ.T.T.L (sinh năm 2009, cư trú tỉnh An Giang).

Trong lúc nhắn tin trò chuyện, Tước dụ dỗ L gửi ảnh nhạy cảm cho Tước xem thì sẽ cho L tiền. Sau đó, L gọi video call qua ứng dụng Messenger với Tước để cho Tước xem những hình ảnh nhạy cảm được khoảng 15 phút thì dừng lại.

Lúc này, Tước hứa sẽ chuyển cho L 8 triệu đồng nhưng sau đó không thực hiện. Sau đó, L chặn tài khoản Messenger của Tước.

Do không liên lạc được nên Tước gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của L cho bạn bè của L xem.

Biết được sự việc, L mở chặn Messenger thì Tước gửi cho L nhiều hình ảnh nhạy cảm do lúc gọi video call Tước đã chụp lại màn hình. Không chỉ vậy, Tước còn đe dọa buộc L cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ đăng các hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Do lo sợ bị Tước tung những hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội nên ngày 20/3, L buộc theo Tước đến một nhà nghỉ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau đó, L kể lại cho người thân biết sự việc và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tước./.

Bắt nhóm đối tượng tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản Khi tiếp cận được “mục tiêu,” các đối tượng tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, thu thập video, hình ảnh nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền... khiến bị hại trở thành nạn nhân.