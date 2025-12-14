Truy tố Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh lừa đảo góp vốn dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cao trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 9/4/2015, Phạm Mỹ Hạnh bị Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội tuyên phạt 48 tháng tù về tội “Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrenet hoặc thiết bị số của người khác” theo quy định tại Điều 226b-Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/10/2015, Tòa án Quân sự Trung ương xử phạt Phạm Mỹ Hạnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội danh trên.

Hiện, Phạm Mỹ Hạnh đã được xóa án tích.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, ngày 14/8/2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh), do Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng trồng cây sâm.

Mặc dù tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kontum, tỉnh Quảng Nam (cũ) là thương hiệu quốc bảo Việt Nam để phục vụ cho người dân Việt Nam sử dụng và xuất khẩu mặt hàng sâm Ngọc Linh ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động của Công ty để trả lãi cho các nhà đầu tư. Hiện, Công ty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hạnh cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4%/tháng tương đương từ 24% đến 48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty trách nhiệm hữu hạn Win-Win, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng, với mục đích để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật.

Số tiền còn lại Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền gần 1.290 tỷ đồng. Trong đó. Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư số tiền 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư số tiền 164 tỷ đồng, kèm theo tặng Voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng.

Đến nay, tài liệu điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là 850 tỷ đồng, gồm 3 loại hợp đồng (1.517 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của 789 nhà đầu tư với tổng giá trị 606 tỷ đồng; 172 hợp đồng vay vốn của 96 nhà đầu tư với tổng giá trị 50 tỷ đồng; 657 hợp đồng trồng sâm của 403 nhà đầu tư có tổng giá trị hơn 194 tỷ đồng).

Hiện cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng. Trong đó, Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng. Còn lại Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả cho các bị hại số tiền bị chiếm đoạt còn lại./.

