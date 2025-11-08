Cà Mau: Khởi tố nguyên cán bộ quản lý dự án lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Ngày 8/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Liệt (40 tuổi, trú phường Tân Thành), nguyên cán bộ Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Bị can Phạm Văn Liệt được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2018, Phạm Văn Liệt được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc Dự án Khu đô thị Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Cà Mau.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao và nắm rõ danh sách các hộ dân đã nhận hoặc chưa nhận tiền bồi thường, Liệt đã bàn bạc, cấu kết với L.N.N. (58 tuổi, trú xã Tam Giang) tìm cách mượn hồ sơ bồi thường của những hộ không đủ điều kiện hưởng suất tái định cư.

Sau đó, L.N.N thực hiện các hợp đồng ủy quyền, bán các quyết định thu hồi đất, biên bản bồi thường cho những người có nhu cầu mua suất tái định cư, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Hành vi của Phạm Văn Liệt và đồng phạm được xác định đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý hồ sơ bồi thường để trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước, làm phát sinh khiếu nại trong các hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân khác có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

