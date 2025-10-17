Phú Thọ: Làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua rao bán "bùa yêu"

Ngày 17/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã xác minh, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán "bùa yêu," "bùa đòi nợ," "bùa làm ăn" trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cảnh báo đây là một thủ đoạn mới, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân để trục lợi bất chính. Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số trang Facebook, tài khoản Zalo có tên "Bùa yêu xứ Mường," "Bùa ngải xứ Mường"… thường xuyên đăng tải video, hình ảnh hành lễ cùng các lời quảng cáo có khả năng "làm bùa yêu hiệu nghiệm 100%," "gọi người yêu quay lại sau 3 ngày."

Các đối tượng yêu cầu người có nhu cầu chuyển khoản từ 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng để "làm lễ từ xa" và "chế tác bùa." Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi tên trang, khiến người bị hại không thể liên hệ. Nhiều người vì xấu hổ, ngại trình báo nên các vụ việc khó được phát hiện sớm.

Phòng An ninh mạng đã xác định được đối tượng đứng sau các trang Facebook, tài khoản Zalo bùa yêu tên "Bùa yêu xứ Mường," "Bùa ngải xứ Mường"… là Bùi Văn Khiểm (sinh năm 1996, trú tại xóm Chạo Nạc, xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ).

Khiểm thường xuyên thay đổi các số điện thoại, sử dụng thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để mở tài khoản ngân hàng đi lừa đảo. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng Bùi Văn Khiểm đã chiếm đoạt của hơn 100 người với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 12/10 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Khiểm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng vào các dịch vụ "bùa yêu," "làm phép tâm linh" trên mạng. Đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo, đánh vào sự mê tín, yếu đuối trong tình cảm của người dân để chiếm đoạt tiền bạc./.

