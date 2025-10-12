Sơn La: Khởi tố, bắt đối tượng lừa đảo trên không gian mạng

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa Hường (sinh năm 1982, trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó, cuối tháng 9/2025, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng tên là Hường ở Sơn La sử dụng số điện thoại 0774.373.888 và tài khoản Zalo viết bài trên không gian mạng với thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền 283 triệu đồng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, diễn ra trên không gian mạng và có dấu hiệu của tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa, bắt giữ đối tượng.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định được đối tượng là Nguyễn Thị Hoa Hường, đang lẩn trốn tại số nhà 102/20, liên khu 45, phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập đối tượng. Quá trình làm việc, Hường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

